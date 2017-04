30-04-2017, Marc Dol 112Groningen.nl

Smeulende boomstronk Stadskanaal

Stadskanaal - Een smeulende boomstronk heeft zondagmiddag voor een brandweerinzet gezorgd.

Midden in het bos achter de Renneflat in Stadskanaal stond een smeulende boomstronk. Om te voorkomen dat het vuur zich via de vegetatie op de grond verder zou uitbreiden heeft de brandweer de smeulende restanten gedoofd.

Enkele meters naast de boomstronk lagen andere verbrande resten van een boom. Brandstichting wordt niet uitgesloten.