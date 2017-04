30-04-2017, Martin Nuver & Wim Henstra

Boom in brand naast station Baflo

Baflo - Op de Stationsweg in Baflo was zondagavond om 19:40 uur een buitenbrand naast het station. Een boom stond in de brand.

De brandweer heeft ongeveer 35 minuten geblust. Er was geen gevaar voor het treinverkeer.