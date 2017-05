01-05-2017, Johan Wildeboer-112Groningen

Busje in de vangrail op de N370

Groningen - Een busje is maandagmorgen in de vangrail beland op de N370.

De brandweer en ambulance werden voor deze melding opgeroepen. De ter plaatse gekomen brandweer kon gelijk weer retour omdat hun inzet niet nodig was. Wat er precies aan de hand was en waarom het busje in de vangrail beland is is niet bekend. Ook is het niet bekend of er bij het ongeval gewonden zijn gevallen. De bus is afgevoerd door Poort.