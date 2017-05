01-05-2017, Jeffrey Prins & Oldambtnu.nl tekst

Hennepkwekerij ontdekt in Winschoten

Winschoten - Op de Venne in Winschoten is zondagmiddag een hennepplantage opgerold. 'De hele woning was ingericht als een plantage, er stonden dan ook geen huishoudelijke meubels' aldus de woordvoerder van de Politie tegenover OldambtNu.nl