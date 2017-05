01-05-2017, Facebook Politie Groningen & Haren

Getuigen gezocht van ongeval met doorrijder

Groningen - Op zaterdag 29 april 2017 omstreeks 02:00 uur heeft een verlaten plaats ongeval, met een slachtoffer, plaatsgevonden op de Kruising van de Verlengde Oostersingel met de Radebinnensingel.

Het slachtoffer kwam lopend uit de richting van de Rademarkt en liep in de richting van de Trompsingel. Op het moment dat het slachtoffer Bij de kruising Radebinnensingel en de Verlengde Oosterstraat aan het oversteken was werd zij aangereden door de grijze Polo. Het slachtoffer is op de motorkap van het voertuig terecht gekomen en is vervolgens enkele meters verderop op de straat terecht gekomen.