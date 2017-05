01-05-2017, Patrick Wind 112Gr. & M. Nuver

Autobrand Bedumerweg Groningen

Groningen - De brandweer kreeg maandagavond rond half 7 een melding van een autobrand op de Korreweg in de stad. Echter bleek het te gaan om de Bedumerweg.

Bij aankomst stond de voorkant van de auto volledig in de brand. De brandweer had de brand snel geblust. Vermoedelijk is kortsluiting de oorzaak. De politie sloot de weg af. Er vielen geen gewonden. Berger Poort heeft de auto geborgen.

Dvhn

Tv Noord