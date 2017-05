04-05-2017, Foto: Politie.nl

Romey N.(14) weer terecht

Groningen - In Groningen werd de 14-jarige Romey N. vermist. Ze was voor het laatst gezien op maandagavond 1 mei 2017.

Signalement



Romey is gekleed in een grijze jurk, zwarte panty en een zwarte leren jas met bont. Ze is 1.70 m lang, heeft lichtbruin haar en blauwe ogen.

Update 04-05-17: Ze is weer terecht. Waar ze was is onbekend.