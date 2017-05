03-05-2017, Johan Wildeboer-112Groningen

Brand in chalet bij Zeerijp

Zeerijp - Woensdagmorgen is de brandweer van Loppersum uitgerukt voor een woningbrand aan de Tolweg in Zeerijp.

Bij aankomst bleek het niet te gaan om een doorsnee woning maar om een chalet. De bewoner wist voor aankomst van de brandweer de brand te doven. Bij zijn bluspogingen is de vrouw des huizes in aanraking gekomen met de poederstof. De brandweer heeft een nacontrole verricht en de schoorsteen geïnspecteerd. Na een half uurtje keerde de hulpdiensten weer terug.