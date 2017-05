03-05-2017, Politie.nl

Alerte bewoner helpt bij aanhouding inbreker (Video)

Ter Apel - Bij het operationeel centrum van de politie kwam in de vroege morgen op 2 mei een melding binnen van een inbraak in een bedrijfspand aan de Hoofdweg in Ter Apel.

Een buurtbewoner werd wakker van geluid en licht dat door de bewegingssensor was aangegaan. Buiten trof de bewoner een verdacht persoon aan, rende achter hem aan, kreeg hem te pakken en belde de politie. De verdachte probeerde vermoedelijk door een geforceerd raam in het pand te komen. De verdachte, die voor verhoor is meegenomen naar het politiebureau, zit momenteel nog vast. U mag als burger een verdachte aanhouden Op grond van artikel 53 van het Wetboek van Strafvordering is bij ontdekking van een strafbaar feit iedereen bevoegd om een verdachte aan te houden. Wel zijn er veel eisen en voorwaarden aan dit zogeheten burgerarrest verbonden. De kans op een woninginbraak verkleinen De politie doet er veel aan om inbrekers op te pakken. Zelf kunt u er met verschillende maatregelen voor zorgen dat inbreken in uw woning of bedrijf niet makkelijk is. De meeste inbrekers gaan voor een snelle buit. Hoe langer ze bezig zijn uw woning binnen te komen, hoe groter de kans dat ze het opgeven. Lees meer op www.politie.nl