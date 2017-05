Gisteren zijn het aantal verkeersdoden van 2016 bekend gemaakt. Na een stijging van 51 in 2015 is het aantal verkeersdoden in 2016 gestegen met 8 naar 629. Dit zijn bijna 2 verkeersdoden in Nederland per dag! Dit aantal is onder te verdelen in 231 automobilisten, 189 fietsers, 51 voetgangers, 45 motorrijders, 41 brom- en snorfietsers en 38 scootmobielgebruikers. Nederland is hiermee van de 3e naar de 9e plaats gezakt op de lijst van verkeersveilige landen in de Europese Unie. Hoewel in de provincie Groningen het aantal verkeersdoden vorig jaar bijna gehalveerd is van 28 naar 15 doden staat Groningen nog wel in de top 3 meeste doden per provincie per gereden kilometers. Met die berekening komt Groningen op 2,8 dode per miljard gereden kilometers, aldus RTV Noord.

Gister is er een geplande controle geweest op gedragingen van fietsers en bromfietsers in, het centrum van de stad Groningen, de een na grootste groep verkeersdoden in Nederland. Gisteren is er 3 keer 1,5 uur gecontroleerd op het negeren van het rode verkeerslicht. Hierbij zijn er 49 overtredingen geconstateerd. Dit zijn bijna 11 per uur per verkeerslicht. We willen dan niet schatten hoeveel fietsers er per dag in de stad Groningen door rood fietsen.

Ook is er gister gecontroleerd op het negeren van de geslotenverklaring in de Gelkingestraat, Herestraat en Oosterstraat. In totaal zijn hier 57 bekeuringen uitgeschreven. Ook hier hoeven wij niet uit te leggen wat de gevaar setting is met de stadsbussen, vrachtwagens en taxi’s.

Verder is er ook nog gecontroleerd in de voetgangersgebieden Poelestraat, hier zijn in totaal 25 bekeuringen uitgeschreven.

Wanneer de collega’s bezig zijn met een controle als deze, betekent het niet dat andere overtredingen niet worden bekeurd. Ook die worden dan meegenomen in de controle.

Hieronder nog even het overzicht van de overtredingen waarvoor geschreven is.

57 x geslotenverklaring.

49 x negeren roodlicht.

25 x fietsen in voetgangersgebied.

1 x rijden met auto op fietspad.

1 x geen rijbewijs,

1 x niet tonen rijbewijs.

1 x niet opvolgen aanwijzing.

1 x overschrijding constructiesnelheid.

1 x wok (wachten op keuren)