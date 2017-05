Op dit moment is het nog onbekend wat een ieders rol hierin is geweest. Het onderzoek ter plaatse naar de specifieke toedracht en een eventueel vuurwapen gaat verder.

Derde verdachte aangehouden (update 4 mei)



​Donderdagochtend is er een derde verdachte aangehouden. Een 32-jarige vrouw uit Delfzijl. Ook zij is ingesloten en wordt vandaag gehoord om te kijken wat een ieders rol is geweest in dit schietincident, net als de twee andere verdachten. De zoektocht in en rondom de Schuitenzand naar een vuurwapen heeft niets opgeleverd. Ook zullen er de komende dagen verschillende getuigen worden gehoord om te kunnen achterhalen wat er precies heeft afgespeeld woensdagmiddag.