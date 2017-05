03-05-2017, redactie & foto `s Klaas van Waal ingezonden

Geschoten op klaarlichte dag in Delfzijl

Delfzijl - De politie heeft woensdagmiddag een 50-jarige man en een 14-jarige jongen uit Delfzijl aangehouden na een schietincident.

Rond kwart over twee vanmiddag kreeg de politie een melding binnen dat er geschoten was op de Schuitenzand in Delfzijl. Er zou in de lucht geschoten zijn. Er zijn geen gewonden gevallen.