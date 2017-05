03-05-2017, Politie.nl Tweet

Stoffelijk overschot gevonden in Zijldijk, geen misdrijf (Video)

Zijldijk - Er is veel politie-acitiviteit in de Schoolstraat in Zijldijk i.v.m een lijkvinding in een woning. Het is nog niet duidelijk wat de doodsoorzaak is.

De politie onderzoekt de zaak op dit moment. Alle opties zijn op dit moment nog mogelijk. Meldt de voorlichter via Twitter. Rond 21:00 uur kwam een lijkwagen ter plaatse. Het lichaam is opgehaald. De politie heeft nog geen idee wat er precies gebeurt was. Update: Het gaat niet om een misdrijf. Betrof een natuurlijke dood.