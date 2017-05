03-05-2017, Jelte Haumersen

Autobrand in Leek snel onder controle

Leek - Woensdagavond om 20:15 uur werd de brandweer van Leek opgepiept voor een autobrand bij de Gulf in Leek.

Het bleek te gaan om een auto die brand had bij de motor. De brandweer van Leek heeft de brand geblust en heeft met een warmte beeld camera gecheckt of de brand uit was.