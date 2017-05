04-05-2017, Sander Graafhuis

Autobrand in Haren (Video)

Haren - Op een parkeerplaats aan de Heesterlaan in Haren heeft in de nacht van woensdag op donderdag een auto in brand gestaan.

Het voertuig stond bij aankomst van de brandweer aan de voorzijde al volledig in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Hoe de brand kon ontstaan is niet bekend, brandstichting wordt niet uitgesloten.