04-05-2017

Auto belandt in Winschoterdiep

Winschoten - Donderdagochtend is er door een nog onbekende oorzaak een voertuig ondersteboven in het Winschoterdiep belandt. Dit gebeurde ter hoogte van de Beertsterbrug.

Hoe het met de bestuurder(s) gaat is onbekend. Berger Fruitema heeft door middel van een kraan de auto uit het Winschoterdiep gevist.