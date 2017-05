De verdachte ging er hierna samen met zijn vriend vandoor. Het slachtoffer moest met onbekend letsel worden overgebracht naar het ziekenhuis. Op basis van rechercheonderzoek konden woensdag 3 mei de twee verdachten worden aangehouden. Zij zijn ingesloten voor verhoor. Het onderzoek wordt voortgezet. Getuigen gezocht Was jij in de koningsnacht ook op het Marktplein? Heb jij iets gezien van het steekincident tussen 2.00 en 2.30 uur, maar nog niet met de politie gesproken? Neem dan alsnog contact op met de politie via 0900-8844. Blijf je liever anoniem? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

In de nacht van woensdag 26 op donderdag 27 april werd op het Marktplein in Winschoten een 26-jarige inwoner van die plaats met een mes in zijn buik gestoken. Kort daarvoor had een woordenwisseling plaatsgevonden tussen de vriend van het slachtoffer en de dader. Toen de 26-jarige wilde bemiddelen kreeg ook de dader hulp van een vriend en werd de man uit Winschoten plotseling door een van de mannen in zijn buik gestoken.