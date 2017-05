De politie controleerde in deze drie uur alles scooters, bromfietsen en snorfietsen die langs het traject reden. Er werd gekeken naar de technische staat van de tweewielers en naar de gedragingen van de bestuurders. Bij de controle zijn zeven processen-verbaal uitgeschreven. Vijf voor een te snelle constructiesnelheid. Dit varieerde van 8 km/u te hard tot 13 km/u te hard. Daarnaast bleek één bestuurder te rijden op een snorfiets waar al een WOK-melding op stond en reed één bromfietser met een helm zonder juiste kinband.



Scooterguides



De controles zijn belangrijk omdat de onveiligheid op de fietsroute (deels) komt door te hard rijdende bromfietsen en scooters. Tijdens de controle deelde een promotiemedewerker van de campagne Scootervrienden.nl speciale ‘Scooterguides’ uit, een handige kleine kaart boordevol informatie om thuis nog eens door te nemen.





Project verkeersveiligheid



In 2015 zijn de provincie Groningen, de gemeenten Groningen en Hoogezand-Sappemeer, de politie en de Fietsersbond samen een project gestart om de verkeersveiligheid op de fietsroute tussen Hoogezand en Groningen te verbeteren. Zij zetten daarbij een combinatie van maatregelen in: de aanpak van het fietspad zelf, voorlichting naar de weggebruikers en het uitvoeren van politiecontroles. Het project is te vinden op Facebook en Twitter (@FietsrouteHG). Meer over de campagne Scootervrienden is te vinden op www.scootervrienden.nl.