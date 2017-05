04-05-2017, Romke Notenbomer/112marum.nl

Joyrider slaat over de kop (Video)

Noordwijk - Bij een eenzijdig ongeval is donderdagavond een automobilist met zijn auto over de kop geslagen.

Op de kruising Blaasaf met de Heideweg in Noordwijk (gr) is vanavond een jeugdige bestuurder uit Marum met zijn auto over de kop geslagen en in een sloot tot stilstand gekomen. De jongen had zonder toestemming de auto meegekomen. Door een veel te hoge snelheid verloor de jongen in een bocht van de Heideweg de macht over het stuur. Ter plaatse gekomen ambulancepersoneel heeft de jongen later overgebracht naar een ziekenhuis.

Over de aard van de verwondingen is niks bekend. Bij de aanrijding werden een straatlantaarn en een brievenbus van een aanwonende vernield. De politie maakte rapport op van de aanrijding. Berger Collewijn sleepte de total loss geraakte auto af.