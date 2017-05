04-05-2017, Jordi Haverdings/InfoLeek.nl

Leek herdenkt oorlogslachtoffers bij monument in het centrum (Video)

Leek - Ook in de gemeente Leek is vanavond stil gestaan ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Tweede Wereld oorlog. Om 19.30 uur is er vanaf het gemeente huis een stille tocht vertrokken richting het centrum van Leek.

Om 19:50 uur kwam de stille tocht aan bij het Joodse Schooltje aan de Samuël Leviestraat waar vervolgens een korte plechtigheid plaatsvond. Er zijn bij dit monument kransen gelegd namens de Gemeente Leek, de Samuel Levie stichting en het 4 mei comité. Tanja van der Meulen heeft een joods gebed te gehore gebracht. Om 20.00 uur vond aansluitend een plechtigheid plaats bij het herdenkingsmonument aan het Boveneind.



Na de twee minuten stilte was er een kort programma waarbij er onder andere gedichten zijn voorgelezen door de leerlingen Luna Nauta, Simon Krops en Elmar Hooisma. Daarna zijn er bloemen gelegd namens het gemeentebestuur door dhr. en mevr. Hoekstra, leerlingen van de basisscholen OBS Hasselbraam en CBS Van Panhuysschool (die het monument hebben geadopteerd), Samuel Levie Stichting en namens het 4 mei comité. Burgemeester B.C. Hoekstra van de gemeente Leek heeft aansluitend zijn 4 mei rede uitgesproken.



Leden van de Chr. Muziekvereniging Harmonie hebben tijdens deze herdenking voor de muzikale omlijsting gezorgd en Scouting Nienoord met fakkels voor de aankleding. Hieronder een uitgebreid videoverslag van de herdenking in het centrum van Leek.