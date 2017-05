04-05-2017, Jeroen Bos 112Gr. & Oldambtnu.nl

Stroomstoring omgeving Winschoten (update 2)

Winschoten - Een gedeelte van Winschoten kampt op dit moment met een stroomstoring. In de omgeving van het Marktplein in Winschoten zitten huishoudens zonder stroom. Zowel de stroomvoorziening in huis als de verlichting op straat is uit.