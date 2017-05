05-05-2017, Foto's: Romke Notenbomer/112marum.nl

Bestelauto brandt uit in Boerakker

Boerakker - Een bestelwagen is de afgelopen nacht onder verdachte omstandigheden in vlammen opgegaan.

Bij de carpoolplaats bij Boerakker is de afgelopen nacht een Opel Vivaro bestelbus onder verdachte omstandigheden in vlammen opgegaan. De auto stond bij aankomst van de brandweer van Marum volop in brand. De brand werd gemeld bij de meldkamer, door een vrachtwagenchauffeur die over de A7 reed. Vreemd was, dat de bus niet op de carpoolplaats zelf stond, maar naast de carpoolplaats in het riet stond.

Met flink wat One-Seven was de brand snel geblust. Hoe de bus in brand kon raken, is niet bekend. Brandstichting wordt niet uitgesloten, omdat in de nabijheid van de brand een jerrycan met daarin een brandbare vloeistof is aangetroffen. Omdat de brand onder verdachte omstandigheden heeft plaatsgevonden, is het gebied later met lint afgezet. De TR doet verder onderzoek naar de brand.

De eigenaar van de bus is in kennis gesteld.