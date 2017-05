05-05-2017, Jeroen Bos/ OldambtNu.nl

Wederom stroomstoring in Winschoten

Winschoten - De stroomstoring in het centrum van Winschoten, die vrijdagmorgen ontstond, is deels verholpen.

Huishoudens in de Johan Modastraat, de Schortinghuisstraat en rondom het stadhuis hebben weer stroom. Dit geldt ook voor de meeste winkels in de Langestraat.





Lubbers Fruit verteld: ‘De pinautomaat en de kassa doen het niet, weegschaal op batterijen en contant geld moeten we het nu mee doen. Zo zijn we 40 jaar geleden ook begonnen’ grapt hij.



Enexis staat met een meetwagen aan de Burgemeester Schönfeldplein om te onderzoeken wat de storing veroorzaakt. Hoe lang de storing in andere delen van het centrum nog duurt is onbekend.