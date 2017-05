06-05-2017, 112gr P. Wind

Politie ontruimt woningen na explosie (video)

Groningen - Aan het Voor Het Voormalig Klein Poortje in de Groninger binnenstad is zaterdagochtend vroeg een gevaarlijke stof gevonden.

Rond 01:00 uur vannacht is een harde knal gehoord aan de Voor Het Voormalig Klein Poortje. Mogelijk ging dat om een explosie. Bij aankomst heeft de politie de bewoner aangehouden. In zijn woning werd een gevaarlijke stof aangetroffen waarop vijf woningen werden ontruimd. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie is ter plaatse om de sporen in de woning veilig te stellen.