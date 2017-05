07-05-2017, Dennie gaasendam.nl

Ganzenfamilie in de problemen, brandweer schiet te hulp

Veendam - De brandweer van Veendam kreeg zaterdag aan de begin van de middag een bijzondere uitruk aan de Provincienlaan. In de top van een boom van ongeveer 15 meter hoogte had een ganzenfamilie een nest. In dit nest verbleven drie kuikentjes.