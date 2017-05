07-05-2017, Dennie gaasendam.nl

Ganzenfamilie krijgt hulp in Veendam

Veendam - De brandweer van Veendam kreeg zaterdag aan de begin van de middag een bijzondere uitruk aan de Provincienlaan. In de top van een boom van ongeveer 15 meter hoogte had een ganzenfamilie een nest. In dit nest verbleven drie kuikentjes.

Alle drie de kuikentjes(Nijlgans) waren vanuit hun nest naar beneden gevallen. Opdracht voor de brandweer was om de kuikentjes met een hoogwerker weer naar boven te brengen. Eenmaal boven kwam één van de kuikentjes net zo hard weer naar beneden.Brandweer en buurtbewoners hebben de kuikentjes in overleg met de dierenambulance verzameld in een doos. Eén van de buurtbewoners heeft de kuikentjes tijdelijk in huis opgevangen in afwachting van de dierenambulance.





Vader en moeder hielden de situatie nauwlettend in de gaten vanaf het dak van de woning waar hun kroost verbleef. Nadat de rust was weder gekeerd, is het gezin herenigd en naar een nabijgelegen vijver gelopen.

Schijnt dat het vaker gebeur en dat het normaal is, lieten lezers weten.

(reactie) Nijlganzen broeden hoog in een boom. Zodra de jongen uit het ei zijn, gaan de ouders naar beneden en maken ze veel lawaai om de jongen te stimuleren om te springen. Dit klinkt en ziet er dramatisch uit, maar dit is de manier waarop zij dit doen. Zodra alle jongen hebben gesprongen, gaat de familie naar het dichtstbijzijnde water en keert het niet meer terug naar het nest (tot volgend jaar, om opnieuw te nestelen). Gelukkig is de familie uiteindelijk herenigd.

DG Fotografie