07-05-2017, redactie M. Nuver & Jeroen Bos & Melarno Kraan & Gerrie de Groot video

Explosie in woning Winschoten, 3 huizen in brand (Video)

Winschoten - In een woning aan de Engelstilstraat in Winschoten is zondagochtend een ontploffing geweest. Bij de explosie raakte één persoon gewond, over de ernst van de verwondingen is op dit moment niks bekend.

In het pand waar de explosie is geweest, woedt momenteel een felle brand. De brandweer heeft extra materieel opgeroepen om de brand de bestrijden. Omliggende panden in de Engelstilstraat zijn ontruimd. Om hoeveel panden het precies gaat is onbekend. Update: Inmiddels staan drie panden in de brand. Later meer Telegraaf Tv Noord Dvhn Nos