07-05-2017, Sander Graafhuis, 112haren.nl

Pink vast in modderige sloot in Noordlaren

Noordlaren - Langs de Osdijk in Noordlaren zat zondagmiddag een pink vast in een modderige sloot.

Voorbijgangers zagen het dier in sloot zitten en waarschuwden de brandweer. De boer welke inmiddels ook op de hoogte werd gebracht kwam zelf ter plaatse, samen met het brandweerkorps uit Zuidlaren heeft men de Pink weer op het droge geholpen.