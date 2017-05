07-05-2017, Jeroen Bos/ OldambtNu.nl

Burgemeester Smit: 'Explosie Winschoten is een ongeluk'

Winschoten - Na aanleiding tot het incident vanochtend aan de Engelstilstraat in Winschoten is er zojuist een persverklaring gekomen namens de burgemeester Pieter Smit en de Veiligheidsregio.

10 panden werden ontruimd.

'Ik heb met een aantal bewoners gesproken, die in allerijl hun huis moesten verlaten. Zij wachtten een groot deel van de middag op nieuws over hun pand. Die onzekerheid, in combinatie met de enorme toeloop van hulpverleners en pers; dat hakt er flink in. Wel heb ik vernomen dat gelukkig alle evacués onderdak hebben gevonden. aldus de burgemeester van de gemeente Oldambt.





Afzetting

Om even voor 15.00 uur werd het sein brand meester gegeven. Dat wil niet zeggen dat de brand nu helemaal geblust is. De bluswerkzaamheden kunnen nog wel een tijd duren. Dat betekent ook dat de wegafzettingen nog een tijdje blijven. En dat we nog steeds oproepen om niet naar het gebied te komen om de brandweer de ruimte te geven haar werk te kunnen doen’ zegt smit.