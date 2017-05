07-05-2017, Marc Dol 112Gr.

Boot maakt water in Stadskanaal (video)

Stadskanaal - Spannende momenten voor de eigenaren van een boot in Stadskanaal zondagavond. De boot waarmee zij aan de Hoofdkade lagen maakte water.

De brandweer van Stadskanaal is ter plaatse gekomen om de mensen te helpen. Met een emmer en een pomp werd het water uit de boot gehaald. Waardoor het water in de boot terechtgekomen is, is niet bekend.

De brandweer kon na ongeveer anderhalf uur terug naar de kazerne.