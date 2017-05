07-05-2017, Patrick Wind 112Gr. & Joey Lamires

Gewonde bij ongeluk in Groningen

Groningen - Op de rotonde aan de Laan Corpus den Hoorn in de stad Groningen heeft zondagmiddag een forse aanrijding plaatsgevonden.

Bij het ongeluk raakte één persoon gewond. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het UMC in Groningen. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend.

De VOA deed onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.