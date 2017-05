07-05-2017, Jeroen Bos/ OldambtNu.nl

Drie woningen onbewoonbaar , gewonde man is Groninger(24)

Winschoten - Drie woningen waar zondag brand woedde na een gasexplosie zijn onbewoonbaar verklaard. Een vierde woning liep forse waterschade op. Hier wordt nog onderzocht of de bewoners weer naar huis kunnen.

De oorzaak van de explosie wordt nog onderzocht, maar gemeente en Veiligheidsregio gaan uit van een ongeluk. Zondag zijn er in totaal 10 woningen ontruimd geweest. Een grote deel van de bewoners konden aan de einde van de middag terug naar huis.

De andere hebben een plek gekregen om te overnachten. Inmiddels is er zondagavond een start gemaakt met de sloop van de onbewoonbare panden.

Persbericht

De man die zondag ernstig gewond geraakte bij de explosie en brand in Winschoten is een 24-jarige Groninger. Hij werd door de explosie uit een woning geslingerd en met brandwonden bewusteloos op straat aangetroffen. Hij ligt in het Martiniziekenhuis. Meldt RtvNoord.