08-05-2017

Bewoonster van flatwoning gewond na brand (Video)

Sappemeer - De bewoonster van een woning aan de Burgemeester Eikemastraat in Sappemeer is maandagochtend gewond geraakt bij een woningbrand.

De vrouw heeft tijdens een bluspoging in de woning veel rook ingeademd en is voor behandeling met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De twee kinderen die ook in de woning aanwezig waren bleven ongedeerd. De brandweer had de brand dat woedde in de slaapkamer van de flatwoning op de tweede verdieping van de ‘Ruimzichtflat’ snel onder controle. Na het ventileren van de woning kon de brandweer terug keren naar de kazerne.