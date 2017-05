08-05-2017, 112Groningen

Auto botst op vrachtwagen in Winschoten

Winschoten - Op de Zuiderveen in Winschoten is maandagochtend een vrouw op een vrachtwagen gebotst. Zij kwam door een onbekende oorzaak op de verkeerde weghelft.

De vrouw raakte bij het ongeval gewond. De verkeersongevallen analyse doet onderzoek.