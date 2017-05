08-05-2017, persbericht

Opgesloten in een hok van 1 bij 2 meter

Groningen - Van 16 t/m 20 mei worden er in Jimmy’s Groningen, een jongerenorganisatie aan de Herestraat, elke dag 2 jongeren 12 uur lang opgesloten in een hok van 1 bij 2 meter om aandacht te vragen voor de kinderprostitutie problematiek in India.

Dit met alleen water en 1 bakje droge rijst om zo de situatie na te bootsen waarin deze meisjes in India zich verkeren. Vijf dagen achter elkaar zullen er twee hokken in/voor Jimmy’s komen te staan waarin wij jongeren ‘opsluiten’. Dit om zoveel mogelijk aandacht te vragen voor deze situatie en uiteindelijk natuurlijk zoveel mogelijk geld in te zamelen. Free a Girl is een noodhulporganisatie die opkomt voor kinderen in de prostitutie in Azië. De actie ‘Lock me up’ zet zich in voor meisjes in India. Deze meisjes worden de hele dag opgesloten totdat ze een klant krijgen. Het geld wat wij als Jimmy’s ophalen voor Free a Girl wordt besteed aan de opsporing van bordelen en het redden van de meisjes. Eén meisje redden kost 50,-. Daarnaast wordt het geld besteed aan rehabilitatie projecten waarin o.a. traumaverwerking, opvang, medische hulp en scholing deel van uitmaken. Wil jij, jouw organisatie of iemand die je kent een steentje bijdragen aan ons project door bijvoorbeeld een geldinzamelingsactie, media-aandacht of zelf te doneren? Sleep ons door die 12 uur heen, ga naar https://www.freeagirl.nl/lockmeup/restaurants/jimmys-groningen/