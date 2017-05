08-05-2017, Facebook Politie Groningen & Haren

Vier pubers aangehouden en bekennen meerdere zaken

Groningen - De politie heeft met de aanhouding van vier jongens uit Groningen, in de leeftijd van 13 tot 15 jaar oud, een aantal geweldszaken in de wijk Paddepoel opgelost. Het ging om mishandeling en bedreiging.

De jongeren, die deel uitmaken van een jeugdgroep in de wijk Paddepoel, werden afgelopen week opgehaald van huis. Ze worden verdacht van de mishandeling van een man, diefstal en de daarop volgende bedreiging van een winkelier, de bedreiging van een vrouw en van baldadigheid. Tijdens het politieverhoor bekenden zij hun aandeel. Het bleek dat de dynamiek en groepsdruk een grote rol speelden tijdens het plegen van de strafbare feiten.

Dagvaarding:



De minderjarige verdachten zijn afgelopen dinsdag en woensdag aangehouden door de politie en voor verhoor op het politiebureau vastgehouden. In de loop van woensdag en donderdag zijn ze in vrijheid gesteld. Ze kregen vervolgens een dagvaarding mee van het Openbaar Ministerie om voor de rechter te verschijnen. De tieners zijn eerder met de politie in aanraking geweest, ook voor soortgelijke feiten. Een van de jongens is niet terug naar huis gegaan, maar wordt opgevangen in een hulpverleningsinstelling.



Signalen wijkagent:



De wijkagent seinde na signalen van wijkbewoners collega’s van het crimeteam van basisteam Noord in. Vervolgens kwamen ze de daders op het spoor nadat ze beschikbare camerabeelden bekeken. Hierop was onder meer de mishandeling van de man te zien. Onze collega's herkenden de tieners op deze beelden waarna we ze konden aanhouden.

Gezamenlijke aanpak:

De politie werkt samen met het veiligheidshuis, gemeente en hulpverleningsinstanties aan een plan om de overlast, gepleegd door deze jeugdgroep, bestaande uit een groep tieners ( zo’n tien personen) terug te dringen.