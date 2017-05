De werkwijze van deze mensen is dat zij zich zullen aanbieden om bepaalde klusjes bij je te willen doen en dit dan voor een redelijk bedrag.

Vaak leveren deze mensen geen goed werk af, waarbij ze dan agressief worden als zij daar op worden gewezen. Sommige van deze mensen willen dat je op voorhand betaald en komen dan vervolgens niet terug. Dat betekent dus dat je je geld dan kwijt bent.

Mocht je in contact komen met deze mensen, laat ze dan niet bij je klussen. Laat je niet overbluffen en waarschuw de politie wij willen graag zicht krijgen op deze groep mensen.

We weten inmiddels dat er gebruik wordt gemaakt van een Grijze Ford Transit voorzien van het kenteken SG59KXS en een Volvo 365 GLS voorzien van het kenteken RNZ2340. Mocht u één van deze voertuigen bij u in de wijk zien dan horen we dat ook graag van u.

Mocht u inmiddels een afspraak hebben gemaakt met deze mensen en heeft u al betaald maar hebben ze geen werkzaamheden verricht dan kunt u telefonisch een afspraak maken voor het doen van aangifte.