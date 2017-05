10-05-2017, Rijkswegennoord.nl

Politieman Bert vertelt over zijn ervaringen mobiele telefoons

Groningen - Je bent het naar je familie, vrienden en mede-weggebruikers verplicht om die telefoon met rust te laten als je rijdt’

Politiesurveillant Bert Luichies is veelvuldig op de weg. Al jaren. Hij ziet vaak ‘onverklaarbare’ ongevallen: ‘‘Bijvoorbeeld een automobilist die een fietser over het hoofd zag. Een bestelauto die achterop een file inrijdt omdat hij hem niet gezien had. Een bestuurder die zo erg slingert dat hij een mede-weggebruiker schampt. Het is een enorm probleem op de weg: bestuurders die zich laten afleiden door hun telefoon, navigatie of door andere dingen en daardoor in gevaarlijke situaties terechtkomen.’’

‘‘Ja stom van me, ik slinger inderdaad heel erg’’, zeggen bestuurders als ze geconfronteerd worden met beelden van hun eigen rijgedrag. Daarna laten ze het wel uit hun hoofd om weer hun telefoon erbij te pakken. En als mensen een ongeval meemaken zijn ze helemaal geschrokken: ‘‘Ik had echt niet verwacht dat mij dat zou overkomen’’, hoort Bert vaak.

Bert gaat verder: ‘‘Maar moeten mensen eerst een ongeval meemaken voordat ze beseffen dat afleiding achter het stuur écht levensgevaarlijk is? Ik hoop het niet. Ik hoop dat mensen zichzelf gaan realiseren dat het tijd is om verantwoordelijkheid te nemen. Vooral als het gaat om die telefoon! Het is tijd om telefoongebruik achter het stuur uit te bannen. Want als we naar de stijgende ongevallencijfers kijken is het inderdaad nu het moment om afleiding achter het stuur een halt toe te roepen.’’

‘‘Mensen wanen zich vaak onbespied. Ze denken: ‘als de politie het niet ziet, is er niks aan de hand.’ Maar dat is niet waar. Je gedraagt je niet veilig omdat het moet van de politie. Je gedraagt je veilig voor jezelf. Voor je mede-weggebruikers. Voor je partner, je kinderen, je vrienden, je familie, je collega’s. Je bent het verplicht naar hen om je aandacht op de weg te houden.’’

‘‘We doen er als politie alles aan om bestuurders te overtuigen hun telefoon met rust te laten. Omdat we met eigen ogen gezien hebben wat voor ellende het kan veroorzaken als je dat niet doet. Maar dat heeft alleen zin als mensen inzien dat ze het niet voor de politie doen, maar voor zichzelf en iedereen in hun omgeving. Laten we daarom met z’n allen onze verantwoordelijkheid nemen en onze aandacht op de weg houden. Andermans leven ligt in jouw handen!’’