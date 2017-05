10-05-2017, redactie Martin Nuver

Gewonde bij woningbrand Tjuchem

Tjuchem - Aan de Kooilaan in Tjuchem was woensdagmiddag een klein brandje geweest in een woning. De bewoonster liep daarbij lichte brandwonden op omdat ze zelf het had geblust.

De brandweer hoefde verder niet in actie te komen. Ze deden een nacontrole.