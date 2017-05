11-05-2017, Quintin Stoetman - OldambtNu.nl

Gasleiding geraakt bij slopen van tuinhuis in Winschoten

Winschoten - De brandweer van Winschoten is donderdagmiddag opgeroepen geweest voor een aardgas lekkage aan de J. van Galenlaan.

Tijdens sloopwerkzaamheden van een tuinhuisje is vermoedelijk een gasleiding geraakt waarna de komst van de brandweer noodzakelijk was. De brandweer heeft de situatie bekeken en enkele metingen verricht waarbij duidelijk werd dat er geen direct gevaar vormde. De gaskraan is dichtgedraaid, waarna de brandweer retour ging richting de Kazerne.





Enexis heeft uiteindelijk de hoofdkraan afgesloten.