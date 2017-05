Zij ontkent iedere betrokkenheid. Zij werd na haar aanhoudingen door Justitie in vrijheid gesteld omdat haar betrokkenheid bij de branden onvoldoende bewezen kon worden. Bij het onderzoek naar de branden richt de recherche zich niet op één specifieke verdachte. Het kan goed mogelijk zijn dat er meerdere verdachten betrokken zijn bij de branden. Onderzoek zal dit moeten uitwijzen.

Branden



Afgelopen donderdagnacht 4 mei vatte een auto vlam aan de Heesterlaan. Op donderdagavond 13 april 2017 brandde een conifeer aan de Heesterlaan. In 2015 en 2016 zijn er in dezelfde omgeving ook branden geweest. Naar aanleiding van de recente branden heeft de politie de nodige maatregelen getroffen en is het toezicht in de wijk vergroot. Ook de gemeente Haren gaat maatregelen treffen zoals het langer laten branden van de straatverlichting.

Bewonersbijeenkomst



Op 10 mei 2017 werd er op initiatief van de politie en de gemeente Haren een bewonersavond georganiseerd in buurthuis De Mellenhorst. De opkomst was groot en er werd onder andere gesproken over het onveiligheidsgevoel, het politieonderzoek en de maatregelen die door politie en gemeente worden genomen. Ook is afgesproken dat er volgende week, samen met gemeente, politie brandweer en bewoners, een wijk schouw gaat plaatsvinden.

Tips/getuigen



De politie houdt extra toezicht maar kan niet overal tegelijk zijn. Ziet u iets verdachts of vertrouwt u een bepaalde situatie niet, bel dan met de politie via 0900-8844. Bij spoed kunt u uiteraard bellen met 1 1 2.

