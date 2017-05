11-05-2017, M. Huising 112Groningen.nl

Auto brandt volledig uit in Veendam

Veendam - Bij een brand aan de Fregastraat in Veendam is donderdag aan het einde van de middag een bestelbus volledig uitgebrand.

Hoe het vuur kon ontstaan is niet bekend. De auto is volledig uitgebrand en moest worden afgesleept door een berger