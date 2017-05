11-05-2017, Joey Lameris 112gr. & Lameris Fototgrafie

Twee kinderen kort vast in warme auto

Groningen - Een spannend avontuur hadden twee kleine kinderen donderdagmiddag bij Gelings langste Wasstraat aan de Osloweg. De deur was in het slot gevallen toen de eigenaar van de auto even uit zijn auto was.