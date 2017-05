20-05-2017, Persbericht

Open Dag bij brandweer Delfzijl 20-05-17

Delfzijl - Het is weer zover. Op zaterdag 20 mei heeft de brandweer in Delfzijl een open dag aan het Molenbergplein in Delfzijl. Van 10.00 uur tot 16.00 uur zijn er diverse activiteiten voor jong en oud.