12-05-2017, Martin Nuver & Sander Graafhuis

Fietser geschept door auto bij Westersingel

Groningen - Donderdagavond om 23:52 uur werd op de Westersingel/ Kraneweg een man aangereden door een niet oplettende automobilist.

De fietser kwam vanuit het Plantsoen en werd geschept. Een ambulance uit Roden kwam ter plaatse om de persoon naar het UMCG te brengen voor behandeling. De auto kon snel verder omdat de schuldvraag bekend was. De fiest had een boggel in het wiel.