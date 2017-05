Neparts belooft gespecialiseerd onderzoek

Mede op basis van financieel onderzoek en een analyse van het betalingsgedrag van de verdachte, kwamen nog meer oplichtingspraktijken in Drenthe, Friesland en Groningen aan het licht. Zo wordt de man verdacht van tanken zonder te betalen, maar ook van het oplichten van mensen door onjuiste verhalen te verkondigen. Het meest opvallend is, dat de man zich voordeed als arts en een echtpaar liet betalen voor een onderzoek in een gespecialiseerd ziekenhuis. De slachtoffers maakten geld over naar de man, maar van een onderzoek in een ziekenhuis was geen sprake. Ook bij het inchecken in de hotels en B&B’s deed hij zich voor als werknemer in een ziekenhuis. Daarnaast wordt hij ervan verdacht goederen te hebben verkocht via internet, die hij na betaling door de koper niet leverde.

Motief

De verdachte had geen vaste woonplaats en geen inkomen. Door zijn oplichtingspraktijken voorzag hij zichzelf van een onderkomen en een inkomen.

Slachtofferbeslag

In het onderzoek is beslag gelegd op de auto van de verdachte. Het gaat hier om zogenaamd slachtofferbeslag. Als de verdachte veroordeeld wordt, kunnen slachtoffers met de opbrengst (deels) gecompenseerd worden.

Onderzoek

Het onderzoek naar de verdachte is afgerond. Het dossier wordt binnenkort ingeleverd bij het Openbaar Ministerie. De officier van justitie heeft de gevangenhouding van de verdachte gevorderd. De raadkamer heeft 90 dagen gevangenhouding opgelegd. De verdachte zit nog vast.