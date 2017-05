Afleiding in het verkeer



Even iets anders doen terwijl je achter het stuur zit, heeft gevolgen voor je remweg en voor de controle van het voertuig. Ook is het van invloed op de aandacht voor andere weggebruikers, verkeerssituaties, verkeersborden of aanwijzingen. De rijprestatie gaat flink achteruit en het vergroot de kans op een ongeval. Zo is de reactietijd van iemand bij bijvoorbeeld smartphonegebruik 0,4 seconden langzamer is dan de gemiddelde 1,2 seconden reactietijd. En als je bijvoorbeeld drie seconden iets anders doet achter het stuur, bent je met 120 km/uur al 100 meter verder. Ter vergelijking: dat is een heel voetbalveld! Kortom, je hoofd erbij houden is van groot belang. Voor degene die onderweg toch iets belangrijks moet doen geldt: ga naar een parkeerplaats of een andere veilige plek. Wachten tot je op je bestemming bent, kan natuurlijk ook. Lees ook de ervaringen van collega’s wat afleiding in het verkeer kan veroorzaken.



A7? Attent



Onder het motto ‘A7? Attent!’ worden weggebruikers gewezen op veilig verkeersgedrag. Een motto met een dubbele betekenis: aan de ene kant staat ‘attent’ voor attentie, ergens aandacht voor hebben. Weggebruikers worden dus opgeroepen hun aandacht bij het verkeer te houden. Aan de andere kant staat ‘attent’ voor behulpzaam en vriendelijk omgaan met medeweggebruikers. Politie en Rijkswaterstaat roepen verkeersdeelnemers op de A7 dus ook op om zich sociaal in het verkeer te gedragen, dus verkeersdeelnemer te zijn met oog voor de medeweggebruikers. Kortom: als we allemaal attent zijn in het verkeer, en zowel de aandacht op de weg houden als vriendelijk omgaan met medeweggebruikers, komen we veilig thuis. De boodschap ‘A7? Attent!’ wordt onder andere verspreid via de website www.Rijkswegennoord.nl, facebook.com/rijkswegennoord en twitter.com/RijkswegenN.