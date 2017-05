12-05-2017, 112Groningen.nl

Overvaller uit 2013 aangehouden na DNA-hit

Groningen - De politie heeft dinsdag 9 mei 2017 een 36-jarige man uit Groningen aangehouden op verdenking van een overval op een supermarkt in oktober 2013.

Op zaterdag 26 oktober 2013 kwam ’s ochtends een onbekende man de supermarkt aan de Prunusstraat in Groningen binnen. De man bedreigde een caissière met een mes en eiste geld. Vervolgens deed hij een greep in de kassalade en ging er met een paar honderd euro vandoor. De politie startte direct een uitgebreid onderzoek naar de overval. Er werd in februari 2014 iemand aangehouden, maar die bleek later niet met de overval in verband te kunnen worden gebracht. Uiteindelijk moest het onderzoek worden gesloten, omdat er geen aanknopingspunten voor nader onderzoek meer waren.

DNA match

De 36-jarige verdachte werd in 2016 veroordeeld voor een overval op een pizzakoerier in Groningen in 2015. Op grond van de Wet ‘DNA-onderzoek bij veroordeelden’ moest de man na zijn veroordeling verplicht celmateriaal afstaan. Het DNA-profiel van de man is vervolgens vergeleken met DNA-profielen in de databank. Toen dat een match opleverde met het DNA-profiel dat was veilig gesteld bij het onderzoek naar de overval op de supermarkt, kon het onderzoek heropend worden.

Onderzoek afgerond

Het incident heeft behoorlijk impact gehad op de caissière. Zij is na de overval zelfs nog enige tijd achter de dader aangelopen, maar hij wist te ontkomen. Dankzij de techniek van DNA kon de man deze week alsnog worden aangehouden. De man is na een aantal verhoren gisteren op vrije voeten gesteld. Hij moet zich te zijner tijd verantwoorden voor de rechter.