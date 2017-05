12-05-2017, Mark Heikens 112Groningen.nl

Ongeval Schaperstraat in Veendam

Veendam - Vrijdagavond is er een fors ongeluk gebeurd op de kruising van de Schaperstraat/Meezenbroekstraat in Veendam.

Hierbij raakte niemand gewond. Beide voertuigen raakten fors beschadigd en moesten worden afgesleept door een berger. Het ongeluk trok veel bekijks uit de buurt.