13-05-2017, Marcel Klip 112hoogezand.nl

Grote politieactie bij carpoolplaats (Video)

Kolham - Een groot aantal agenten met kogelwerende vesten en een arrestatieteam waren vrijdagavond aanwezig bij de carpoolplaats langs de Provincialeweg N387 bij Kolham.

Op de carpoolplaats eindigde een achtervolging van een auto met een buitenlands kenteken die was begonnen in de stad Groningen. De omgeving tussen de carpoolplaats en de meubelzaak was met lint afgezet. Wat er is gebeurd is niet bekend.

Zie ook www.112hoogezand.nl